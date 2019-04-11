Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж арестован в Лондоне

Джулиана Ассанжа задержала британская полиция. Эквадор, на территории посольства которого основатель Wikileaks скрывался почти семь лет, отказал ему в предоставлении дипломатического убежища.

Как сообщил на своей странице в Facebоok президент Эквадора Ленин Морено, Ассанж потерял право укрываться от правоохранителей на территории дипломатической миссии «за неоднократные нарушения международных конвенций и протокола сожительства». «Я потребовал от Великобритании гарантировать, что Ассанж не будет экстрадирован в страну, где ему могут грозить пытки или смертная казнь. Британское правительство подтвердило это в письменной форме»,– сказал Морено.

О задержании сообщил Скотланд-Ярд. Основателя Wikileaks задержали на территории посольства. Сотрудников полиции сопровождал сам посол. Силовики буквально выволокли Ассанжа из здания. Отмечается, что он останется под стражей до того, как его представят в Вестминстерском мировом суде.

В заявлении Wikileaks, опубликованном в твиттере, отказ Эквадора в предоставлении убежища называется нарушением международного права. По мнению представителей организации, Эквадор незаконно прекратил укрывать Ассанжа и выдал его полиции.

В России выразили надежду, что права основателя Wikileaks будут соблюдены. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на новость об аресте Ассанжа оставила на своей странице краткий комментарий: «Рука «демократии» сжимает горло свободе».

Напомним, Джулиан Ассанж основал портал WikiLeaks, на котором публиковались различные разоблачающие документы. Из-за опасений, что власти выдадут его США, в 2012 году Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. Весной 2018 года правительство Эквадора лишило основателя WikiLeaks связи с внешним миром, не позволив ему выходить в интернет. Свое решение власти республики объяснили тем, что Ассанж своими заявлениями в соцсетях ставил под угрозу отношения Эквадора с другими государствами. В последнее время высокопоставленные эквадорские чиновники все чаще говорили о том, что Ассанжу пора покинуть убежище.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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