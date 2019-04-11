Коллега Ассанжа по Wikileaks: «Он не ожидал, что они будут такими подлыми»

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж, арестованный сегодня на территории посольства Эквадора в Лондоне, где он скрывался почти 7 лет, пострадал за свою веру в «западную мораль». Такое мнение высказал в интервью РИА «Новый День» писатель, журналист, сотрудничавший с Wikileaks и лично знакомый с Ассанжем, Исраэль Шамир.

«Джулиан больше полагался на западную мораль, на свободу слова, свободу прессы. Он не мог поверить, что такое с ним произойдет. На протяжении долгого времени его пытались достать какими-то обманными путями, якобы он какую-то женщину изнасиловал в Швеции... Он не ожидал, что они будут такими подлыми, поэтому, видимо, и страдает», – сказал Шамир.

Исходя из его слов, можно сделать вывод, что, уже находясь в посольстве Эквадора, Ассанж понимал, что Москва смогла бы дать ему более надежное убежище, поэтому советовал Эдварду Сноудену бежать именно в Россию.

«Тогда Джулиан уже давно сидел в посольстве и не мог воспользоваться таким же советом, даже если бы надумал. Но он дал такой совет Сноудену. И не только совет, он даже послал одну из своих лучших помощниц, посодействовать ему, убежать в Москву, что они и сделали… Я бы ему (Ассанжу) и сейчас это посоветовал…», – сказал он.

По словам Шамира, пример Сноудена показывает, что Россия способна гарантировать политическое убежище. «Мое мнение – мы видим Сноудена, ему в России не дают возможности выступать так, как ему бы хотелось, наверное, но, не считая этого недостатка, он в общем-то живой и невредимый. Россия – одно из очень немногих мест на планете, где можно найти убежище», – сказал он.

Комментируя сегодняшнее задержание, Шамир также отметил, что оно готовилось уже давно. «Они давно хотели выдать. И две недели назад было обострение, когда сотни англичан пришли к зданию посольства и сказали, что не позволят увести Ассанджа. Еще была пара таких моментов», – сказал он.

Как известно, Джулиан Ассанж основал портал WikiLeaks, на котором публиковались скандальные разоблачающие документы о политической и финансовой деятельности руководителей крупнейших государств мира. Из-за опасений, что власти выдадут его США под предлогом надуманных обвинений, в 2012 году Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. Весной 2018 года правительство Эквадора лишило основателя WikiLeaks связи с внешним миром, не позволив ему выходить в Интернет. В последнее время высокопоставленные эквадорские чиновники все чаще говорили о том, что Ассанжу пора покинуть убежище.

Тель-Авив, Мария Вяткина

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