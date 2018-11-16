СМИ: США предъявили обвинения Джулиану Ассанжу

США уже предъявили обвинения Джулиану Ассанжу, однако Генпрокуратура намерена держать их в тайне вплоть до ареста основателя WikiLeaks. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на судебные документы.

Об обвинениях в отношении Ассанжа стало известно из заявления помощника генпрокурора Келлена С. Дуайера. Он обратился в суд с просьбой сохранить информацию в тайне «из-за сложности обвиняемого и гласности, связанной с этим делом».

В свою очередь в адвокатской конторе США в Восточном округе Вирджиния изданию сообщили, что документ с обвинениями составлен с ошибкой, а имя Джулиана Ассанжа попало туда случайно. В ФБР отказались прокомментировать ситуацию.

Напомним, Джулиан Ассанж основал портал WikiLeaks, на котором публиковались различные разоблачающие документы. Из-за опасений, что власти выдадут его США, в 2012 году Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. Весной правительство Эквадора лишило основателя WikiLeaks связи с внешним миром, не позволив ему выходить в интернет. Свое решение власти республики объяснили тем, что Ассанж своими заявлениями в соцсетях ставил под угрозу отношения Эквадора с другими государствами. В последнее время высокопоставленные эквадорские чиновники все чаще говорят о том, что Ассанжу пора покинуть убежище.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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