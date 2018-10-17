Эквадор пригрозил забрать кошку у Ассанжа, если тот не будет за ней ухаживать

Власти Эквадора, чье посольство в Лондоне предоставляет убежище Джулиану Ассанжу, опубликовали новый список правил, которых должен придерживаться основатель WikiLeaks. В частности, новый регламент предписывает Ассанжу самостоятельно заботиться о чистоте своих вещей, а также ухаживать за кошкой. В противном случае животное отправят в приют.

Эквадорское правительство частично сняло ограничения доступа к интернету для Ассанжа в выходные дни, пишет The Guardian. Однако основателю WikiLeaks разрешается выходить в Сеть только через WiFi посольства. К тому же ему по-прежнему нельзя публиковать каких-либо высказываний, которые могут навредить отношениям Эквадора с другими государствами.

Кроме того, Ассанж должен взять на себя ответственность за «благополучие, питание, гигиену и надлежащую заботу» о его кошке. Если хозяин не будет выполнять обязанностей по уходу за питомцем, животное может быть передано в приют.

Также от Ассанжа потребовали содержать в чистоте ванную и самому оплачивать услуги прачечной и другие расходы, связанные с его пребыванием в посольстве с 1 декабря 2018 года.

Основатель WikiLeaks обязан следить за своим здоровьем и проходить медосмотры ежеквартально, за которые он должен платить самостоятельно.

Адвокат Ассанжа Кардос Поведа назвал новые правила «тюремными». «Этот новый режим идет вразрез с базовыми человеческими правами беженца», – заявил защитник.

Напомним, Джулиан Ассанж основал портал WikiLeaks, на котором публиковались различные разоблачающие документы. Из-за опасений, что власти выдадут его США, в 2012 году Ассанж укрылся в Эквадора в Лондоне. Весной правительство Эквадора лишило основателя WikiLeaks связи с внешним миром, не позволив ему выходить в интернет. Свое решение власти республики объяснили тем, что Ассанж своими заявлениями в соцсетях ставил под угрозу отношения Эквадора с другими государствами. В последнее время высокопоставленные эквадорские чиновники все чаще говорят о том, что Ассанжу пора покинуть убежище.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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