Ассанж объявил о начале «первой мировой интернет-войны»

В Каталонии на фоне референдума о выходе региона из состава Испании начался крупнейший на Западе конфликт между властью и народом со времен падения Берлинской стены. Такое мнение высказал основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Кроме того он назвал происходящее в стране первым в мире случаем интернет-войны.

Он считает, что испанский регион использует интернет, чтобы организовать плебисцит по вопросу независимости, а спецслужбы всеми возможными способами тому противодействуют. Об этом Ассанж написал в своем Twitter.

«В Каталонии началась первая мировая интернет-война, поскольку люди и правительство используют его (интернет – прим. ред.) для организации референдума о независимости в воскресенье, а испанские спецслужбы – атакуют, замораживая телекоммуникации, занимая здания операторов связи, осуществляя цензуру сотен сайтов, протоколов (передачи данных – прим. ред.) и прочее», – отметил он.

Ассанж уверен, что это «крупнейший на Западе конфликт между народом и государством» со времен падения Берлинской стены в ноябре 1989 года, однако однако осуществляется он современными методами – с помощью различных интернет-технологий.

Кроме того, как передает РБК, основатель WikiLeaks заявил, что военная полиция Испании заняла телекоммуникационное здание в Барселоне и отдала приказ заблокировать 29 приложений, которые используются правительством Каталонии для организации референдума. Ассанж призвал своих сторонников и технологов со всего мира помочь разоблачить методы работы и осуществления цензуры испанской полиции и разведки по отношению к прессе, избирателям и властям региона.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.09.17

Трамп сделал Тиллерсона куратором антироссийских санкций. / Анкара вручила Москве часть денег за поставку С-400. / Пугающее единодушие в США: Вашингтон слишком легко назначил нового посла в России. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»