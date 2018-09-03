В Норвегии пропал без вести соратник Джулиана Ассанжа

Полиция Норвегии разыскивает эксперта по кибербезопасности, который работал над созданием WikiLeaks вместе с Джулианом Ассанжем. Арьен Кампхёйс исчез бесследно 20 августа.

По данным AFP, Кампхёйс две недели назад был замечен в норвежском городе Будё, из которого направился в Тронхейм. Предполагается, что он мог пропасть в Будё, Тронхейме или в поезде.

Правоохранители начали расследование загадочного исчезновения Кампхёйса. В полиции пока не делают предположений о том, что могло случиться с соратником Ассанжа.

Напомним, Джулиан Ассанж основал портал WikiLeaks, на котором публиковались различные разоблачающие документы. Из-за опасений, что власти выдадут его США, в 2012 году Ассанж укрылся в Эквадора в Лондоне. Весной правительство Эквадора лишило основателя WikiLeaks связи с внешним миром, не позволив ему выходить в интернет. Свое решение власти республики объяснили тем, что Ассанж своими заявлениями в соцсетях ставил под угрозу отношения Эквадора с другими государствами. В последнее время высокопоставленные эквадорские чиновники все чаще говорят о том, что Ассанжу пора покинуть убежище.

Осло, Служба информации РИА «Новый День»

Осло. Другие новости 03.09.18

Немецкое издание назвало российско-китайские военные учения сигналом всему миру. / Американская пресса: У Киева нет шансов вернуть Крым, а Россия не представляет никакой угрозы. / Уралец противостоит развалу «Союза» в космосе. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»