СМИ: Джулиан Ассанж хотел сбежать в Россию

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пытался получить российскую визу, когда его обвинили в сексуальных домогательствах в Швеции. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, Джулиан Ассанж подавал документы в российское консульство в Лондоне в 2010 году. Именно тогда его обвинили в сексуальных домогательствах. Помощники основателя WikiLeaks рассматривали несколько вариантов его побега.

По словам источников, Ассанж также мог тайно отравиться в Бразилию на корабле, однако экс-министр юстиции Эдуардо Кардозо заявил, что не слышал о запросе убежища для Ассанжа.

США ранее обвинили WikiLeaks в связях с Москвой, напоминает AP. ФБР утверждает, что взлом почты кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон в 2016 году организовали русские хакеры, а затем они передали информацию для публикации на WikiLeaks.

Напомним, Джулиан Ассанж основал портал WikiLeaks, на котором публиковались различные разоблачающие документы. Из-за опасений, что власти выдадут его США, в 2012 году Ассанж укрылся в Эквадора в Лондоне. Весной правительство Эквадора лишило основателя WikiLeaks связи с внешним миром, не позволив ему выходить в интернет. Свое решение власти республики объяснили тем, что Ассанж своими заявлениями в соцсетях ставил под угрозу отношения Эквадора с другими государствами. В последнее время высокопоставленные эквадорские чиновники все чаще говорят о том, что Ассанжу пора покинуть убежище.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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