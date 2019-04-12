Хакеры Anonymous требуют освободить Джулиана Ассанжа

Хакеры Anonymous пригрозили британским властям отомстить, если те не освободят арестованного накануне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

В заявлении группы хакеров на портале Anonews говорится, что власти Великобритании поплатятся за задержание Ассанжа. Участники Anonymous считают, что арест основателя WikiLeaks обусловлен желанием политической элиты сохранить свои тайны. Ассанжа объявили «врагом государства, так как он разоблачил преступления как левых, так и правых».

По мнению Anonymous, люди по всему миру любят Ассанжа, в особенности те, кому «хватает ума видеть сквозь пропаганду, которая оправдывает внешнюю политику США и их союзников».

«Если протесты, сравнимые по масштабу и интенсивности с недавними демонстрациями во Франции, распространятся в Великобритании, это может помочь защитить его, и, возможно, изменить итог этого дела. Настало время объединиться, настало встать и бороться!» – призвали хакеры.

11 апреля Джулиана Ассанжа задержала британская полиция. Эквадор, на территории посольства которого основатель Wikileaks скрывался почти семь лет, отказал ему в предоставлении дипломатического убежища. Как сообщил президент Эквадора Ленин Морено, Ассанж потерял право укрываться от правоохранителей на территории дипломатической миссии «за неоднократные нарушения международных конвенций и протокола сожительства».

Напомним, Ассанж основал портал WikiLeaks, на котором публиковались различные разоблачающие документы. Из-за опасений, что власти выдадут его США, в 2012 году Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 12.04.19

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