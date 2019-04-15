Президент Эквадора обвинил Ассанжа в создании центра шпионажа в посольстве страны

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пытался создать на территории посольства Эквадора в Лондоне центр шпионажа. Об этом заявил эквадорский президент Ленин Морено в интервью газете The Guardian.

По словам главы государства, Ассанж с разрешения властей предыдущего правительства Эквадора создал условия для вмешательства в процессы других государств. «Мы не можем допустить, чтобы наш дом, который открыл свои двери, стал центром шпионажа. Эта деятельность нарушает условия предоставления убежища. Наше решение не произвольно, а основано на международном праве», – заявил Морено.

Кроме того, президент отметил, что основатель WikiLeaks плохо обращался с эквадорскими чиновниками и злоупотреблял их терпением. «Он развил агрессивную кампанию против Эквадора и начал выступать с юридическими угрозами даже против того, кто ему помогал», – подчеркнул Морено.

Напомним, Ассанж основал портал WikiLeaks, на котором публиковались различные разоблачающие документы. Из-за опасений, что власти выдадут его США, в 2012 году Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. 11 апреля 2019 года его задержала британская полиция. Эквадор, на территории посольства которого основатель Wikileaks скрывался почти семь лет, отказал ему в предоставлении дипломатического убежища. Как тогда сообщил Морено, Ассанж потерял право укрываться от правоохранителей на территории дипломатической миссии «за неоднократные нарушения международных конвенций и протокола сожительства».

В настоящее время Ассанжу грозит экстрадиция в США, до 35 лет тюрьмы или смертная казнь. Впрочем, британские власти пообещали не передавать основателя WikiLeaks в страны, где ему грозит смертная казнь. Морено также заявил, что получил письменные гарантии от Лондона о том, что права Ассанжа будут соблюдаться и его не экстрадируют.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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