В ООН рассказали о психологических пытках Ассанжа

Спецдокладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергается психологическим пыткам со стороны британских властей.

По данным Мельцера, у Ассанжа наблюдаются симптомы, развившиеся из-за длительной психологической пытки. Среди них – стресс хроническая тревожность и ярко выраженная психологическая травма. Специалист считает, что свидетельства «жестокого и бесчеловечного» обращения с основателем WikiLeaks можно увидеть невооруженным глазом, пишет Times.

Спецдокладчик ООН обвинил Великобританию, США и Швецию в том, что они совместно организовали «непрекращающуюся и ничем не ограниченную кампанию по запугиванию и клевете» против Ассанжа.

Накануне стало известно, что здоровье Джулиана Ассанжа настолько ухудшилось, что его перевели в больничное отделение британской тюрьмы Белмарш. После ареста дела основателя WikiLeaks стали совсем плохи, он сильно похудел. Врачи диагностировали у него депрессию средней тяжести, инфекции дыхательных путей и проблемы с зубами. По словам адвоката Пера Самуэльсона, состояние Ассанжа было таким, что с ним было невозможно вести нормальный разговор.

Напомним, Ассанж основал портал WikiLeaks, на котором публиковались различные разоблачающие документы. Из-за опасений, что власти выдадут его США, в 2012 году Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. 11 апреля 2019 года его задержала британская полиция. Эквадор, на территории посольства которого основатель Wikileaks скрывался почти семь лет, отказал ему в предоставлении дипломатического убежища.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 31.05.19

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