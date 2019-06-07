США готовят новые обвинения против Ассанжа

Министерство юстиции США подготовило новые обвинения против Джулиана Ассанжа. Основной свидетель – мошенник, осужденный за подделку документов и педофилию. Об этом сообщает портал Wikileaks.

По данным организации, спецагент ФБР Меган Браун, которая курирует расследование в отношении Ассанжа, в мае посетила Испанию, где провела допрос бывшего информатора ФБР Сигурдура Тордарсона. Он является основным свидетелем по делу основателя Wikileaks.

Известно, что Тордарсон отбыл срок за мошенничество и сексуальные преступления против несовершеннолетних и лишь недавно освободился. В конце мая он прилетел из Испании в Вашингтон.

Ранее слушания об экстрадиции Ассанжа в Соединенные Штаты перенесли с 12 июня, как изначально планировалось, на 14 июня. В настоящее время основатель Wikileaks находится в больничном отделении британской тюрьмы Белмарш, куда его перевели из-за ухудшения состояния здоровья.

Напомним, Ассанж основал портал WikiLeaks, на котором публиковались различные разоблачающие документы. Из-за опасений, что власти выдадут его США, в 2012 году Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. 11 апреля 2019 года его задержала британская полиция. Эквадор, на территории посольства которого основатель Wikileaks скрывался почти семь лет, отказал ему в предоставлении дипломатического убежища.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 06.06.19

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