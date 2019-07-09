За Ассанжем круглосуточно следили в посольстве Эквадора

Деятельность основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа постоянно отслеживалась, пока он находился в посольстве Эквадора в Лондоне. Часть материалов слежки, которую вела частная охранная фирма, оказалась в распоряжении СМИ.

По данным газеты Pais, за Ассанжем наблюдали сотрудники испанской фирмы Undercover Global S. L.. Компания отвечала за охрану посольства в период с 2012 по 2018 годы. За основателем WikiLeaks следили круглосуточно, все встречи Ассанжа с посетителями и адвокатами записывались на видео.

Как утверждает издание, сотрудникам Undercover Global S. L. удалось узнать о секретном плане, который предполагал вывоз Ассанжа на Кубу или в Россию в замаскированном виде. От этой идеи отказался сам основатель WikiLeaks.

При этом Ассанж предполагал, что за ним следят, поэтому некоторые встречи со своими посетителями проводил в женском туалете, так как считал это место безопасным.

Директор Undercover Global S. L. Давид Моралес не ответил на вопрос, следила ли его фирма за Ассанжем. «Вся информация является конфиденциальной и принадлежит правительству Эквадора... Мы просто выполняли свою работу. Я не могу комментировать то, что мы там делали, не могу давать какие-либо подробности», – заявил он.

Напомним, Ассанж основал портал WikiLeaks, на котором публиковались различные разоблачающие документы. Из-за опасений, что власти выдадут его США, в 2012 году Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. В Соединенных Штатах ему грозит 200 лет тюрьмы по 18 обвинениям.

11 апреля 2019 года Ассанжа задержала британская полиция. Эквадор, на территории посольства которого основатель Wikileaks скрывался почти семь лет, отказал ему в предоставлении дипломатического убежища. В настоящее время Ассанж находится в больничном отделении британской тюрьмы Белмарш, куда его перевели из-за ухудшения состояния здоровья. Главред WikiLeaks Кристинн Храфнссон заявил, что суд по делу Джулиана Ассанжа может продлиться несколько лет.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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