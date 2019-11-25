Врачи опасаются смерти Джулиана Ассанжа в тюрьме

В адрес главы британского МВД Прити Пател выступили более 60 врачей. Они написали открытое письмо, в котором предупредили полицию о том, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может скончаться в тюрьме, если срочно не получит медицинскую помощь.

Врачи сделали вывод на основе имеющейся у них информации о состоянии здоровья заключенного. «Способность Джулиана Ассанжа предстать перед судом в феврале 2020 года вызывает у нас серьезную обеспокоенность», – цитирует обращение медиков Sky News.

Письмо подписали специалисты из Великобритании, стран Европы, Австралии и Шри-Ланки. Они утверждают, что Ассанжа нужно поместить в медицинский центр для неотложной оценки его физического и психологического состояния. «В отсутствие такой помощи у нас есть серьезные основания полагать, что Джулиан Ассанж может умереть в тюрьме», – пишут медики.

Ранее опасения о жизни и здоровье Ассанжа высказал его 80-летний отец Джон Шиптон. Он также считает, что сын может умереть, если его вышлют в США, где ему грозит длительное заключение.

Напомним, Джулиан Ассанж основал портал WikiLeaks, на котором публиковались различные разоблачающие документы. Из-за опасений, что власти выдадут его США, в 2012 году Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. В Соединенных Штатах ему грозит 200 лет тюрьмы по 18 обвинениям.

11 апреля 2019 года Ассанжа задержала британская полиция. Эквадор, на территории посольства которого основатель Wikileaks скрывался почти семь лет, отказал ему в предоставлении дипломатического убежища. Главред WikiLeaks Кристинн Храфнссон заявил, что суд по делу Джулиана Ассанжа может продлиться несколько лет.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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