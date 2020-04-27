Суд по делу Ассанжа не состоится из-за пандемии

Слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перенесены на ноябрь из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщила судья магистратского суда района Вестминстер Ванесса Барайтсер.

«Трехнедельные слушания могут быть проведены после 2 ноября. Это самая ранняя дата», – цитирует судью РИА «Новости».

Ассанж не принимал участия в прошедшем сегодня заседании суда из-за плохого состояния здоровья. Адвокаты основателя WikiLeaks опасаются, что он может заразить коронавирусной инфекцией во время конвоирования в комнату для видеоконференции.

Американские власти предъявили Джулиану Ассанжу обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. Из-за опасений, что власти выдадут его США, с 2012 года основатель WikiLeaks укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. 11 апреля 2019 года Ассанжа задержала британская полиция.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 27.04.20

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