Лондонский суд запретил экстрадицию Ассанжа в США

Лондонский суд отклонил требование США об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Судья считает, что содержание в американской тюрьме может подтолкнуть Ассанжа к самоубийству.

«Согласно общему впечатлению, он выглядит как подавленный, отчаявшийся человек, который боится за свое будущее», – отметила судья Вестминстерского магистратского суда Ванесса Барайтсер.

Именно состояние психологического здоровья Ассанжа стало причиной для отказа. Основатель Wikileaks страдает депрессией, расстройством аутистического спектра и синдромом Аспергера, передает AP. При этом Барайтсер сочла, что деятельность обвиняемого выходила за рамки журналистики, так как он добывал информацию с помощью компьютерного взлома.

6 января суд Лондона рассмотрит прошение об освобождении Джулиана Ассанжа под залог. В свою очередь, прокуратура США подтвердила, что собирается в течение двух недель подать апелляцию на отказ в экстрадиции основателя Wikileaks.

Американские власти предъявили Джулиану Ассанжу обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. Из-за опасений, что власти выдадут его США, с 2012 года основатель WikiLeaks укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. 11 апреля 2019 года Ассанжа задержала британская полиция. В Соединенных Штатах ему грозит 200 лет тюрьмы по 18 обвинениям. В сентябре 2020 года президент США Дональд Трамп заявил, что готов помиловать Ассанжа, но только если он раскроет источник, предоставивший письма главы предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты.

Лондон, Зоя Осколкова

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