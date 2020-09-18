Трамп пообещал помиловать Ассанжа при одном условии

Президент США Дональд Трамп готов предложить помилование основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, но только при выполнении одного условия. Речь идет о раскрытии источника, предоставившего письма главы предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты, передает РБК со ссылкой сообщение Reuters, которое приводит слова адвоката Ассанжа.

Как известно, документы хранились на серверах Демократической партии и были похищены после взлома в 2016 году накануне президентских выборов в США. Письма Подесты о расследовании переписки Клинтон во время ее работы госсекретарем опубликовал портал WikiLeaks, и это негативно отразилось на ее кампании. Сама политик называла случившееся одной из основных причин своего поражения на президентских выборах. Ответственность за взлом Клинтон возложила на хакеров из России.

Американские власти предъявили Джулиану Ассанжу обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. Из-за опасений, что власти выдадут его США, с 2012 года основатель WikiLeaks укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. 11 апреля 2019 года Ассанжа задержала британская полиция. В Соединенных Штатах ему грозит 200 лет тюрьмы по 18 обвинениям.

Вашингтон, Алевтина Белова

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