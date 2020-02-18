Более 100 медиков и психологов заявили о пытках Ассанжа

Группа из 117 врачей и психологов из различных стран призвала прекратить «психологические пытки и медицинское игнорирование Джулиана Ассанжа». «Если Ассанж умрет в британской тюрьме, как предупредил Специальный докладчик ООН по пыткам (Нильс Мельцер), это будет означать, что его замучили до смерти. Большая часть этих пыток может происходить в тюремном медицинском отделении под наблюдением врачей», – говорится в письме, опубликованном в медицинском журнале Lancet.

Врачи ставят под сомнение пригодность здоровья Ассанжа для судебного разбирательства. Ухудшение здоровья, считают медики, произошло вследствие «продолжительных психологических пыток как в эквадорском посольстве в Лондоне, так и в тюрьме Бельмарш».

Основатель WikiLeaks Ассанж сейчас помещен в лондонскую тюрьму Бельмарш, где ожидает слушаний по делу об экстрадиции, которые назначены на 24 февраля. По решению суда Ассанжа могут выдать властям США, отмечает AP.

«Врачи за Ассанжа» отправили копии письма в правительство Великобритании, а также главе министерства иностранных дел Австралии Марисе Пэйн. В письме на ее имя от 16 декабря врачи призывали Пэйн немедленно содействовать отправке Ассанжа домой для оказания срочной медпомощи.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 18.02.20

«Другого пути нет»: лидер сербов Боснии объявил о начале «РС-экзит». / Сербия подтвердила участие в параде Победы в Москве. / В Норвегии раскритиковали русофобский доклад разведки. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»