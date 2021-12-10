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Пятница, 10 декабря 2021, 14:10 мск

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Суд Англии одобрил экстрадицию Джулиана Ассанжа в США

Фото: Reuters

Апелляционный суд Англии и Уэльса отменил предыдущее решение о судьбе Джулиана Ассанжа и разрешил экстрадировать его в США. Невеста основателя WikiLeaks Стелла Морис назвала этот вердикт «большой ошибкой правосудия».

В январе 2021 года Лондонский суд отклонил требование США об экстрадиции Ассанжа. Тогда судья счел, что содержание в американской тюрьме может подтолкнуть основателя WikiLeaks к самоубийству.

Представители Соединенных штатов это решение. После повторного рассмотрения Апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил экстрадицию. Впрочем, защита Ассанжа еще имеет право оспорить вердикт.

Американские власти предъявили Джулиану Ассанжу обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. Из-за опасений, что власти выдадут его США, с 2012 года основатель WikiLeaks укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. 11 апреля 2019 года Ассанжа задержала британская полиция. В Соединенных Штатах ему грозит 200 лет тюрьмы по 18 обвинениям.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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