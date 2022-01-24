Суд разрешил Ассанжу обжаловать решение об экстрадиции в США

Высокий суд Лондона принял прошение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на обжалование решения о его экстрадиции в США. Об этом сообщается на странице организации в твиттере.

«Просьба Джулиана Ассанжа из Wikileaks была удовлетворена. Ему нужно будет подать заявление непосредственно в Верховный суд, который сам определит, состоится ли апелляция», – говорится в сообщении.

В январе 2021 года Лондонский суд отклонил требование США об экстрадиции Ассанжа. Однако в декабре Апелляционный суд Англии и Уэльса отменил предыдущее решение и разрешил выслать основателя WikiLeaks в Штаты.

Одобрение прошения в организации назвали победой. Во время рассмотрения апелляции Ассандж останется в Великобритании.

Американские власти предъявили Джулиану Ассанжу обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. Из-за опасений, что власти выдадут его США, с 2012 года основатель WikiLeaks укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. 11 апреля 2019 года Ассанжа задержала британская полиция. В Соединенных Штатах ему грозит 175 лет тюрьмы по 18 обвинениям.

Лондон, Зоя Осколкова

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