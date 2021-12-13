Основатель Pink Floyd и Сьюзан Сэрэндон публично выступили в поддержку Ассанжа

Основатель группы группы Pink Floyd Роджер Уотерс и американская актриса Сьюзан Сэрэндон в понедельник, 13 декабря, приняли участие в пикете с призывом не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Пикет прошел напротив консульства Великобритании в Нью-Йорке, – сообщает РИА Новости.

Роджер Уотерс назвал Ассанжа абсолютно невиновным и одним из величайших людей и журналистов XXI века.

«Нечто ужасное происходит в этой стране и в Великобритании», – заявил основатель Pink Floyd .

В свою очередь, американская актриса Сьюзан Сэрэндон, отвечая на вопрос, – должны ли страны помочь предотвратить экстрадицию Ассанжа в США, заявила: «Было бы интересно увидеть, какие страны беспокоятся о демократии и свободе слова больше, чем США».

«США много говорят о свободе слова, но не похоже, что они делают хорошо свою работу. Я была бы рада, если бы другие страны проявили инициативу и показали США, как это делается», – добавила Сэрэндон.

Актриса считает, что апеллировать надо не к властям, а к журналистскому сообществу: «Это их будущее на кону. Я бы просто призывала к людям, потому что не вижу смысла обращаться к правительству».

В свою очередь, сводный брат Ассанжа Гэбриэл Шиптон призвал американскую администрацию оставить в покое Джулиана.

«Оставте его в покое, покажите пример миру, что вы серьезно относитесь к свободе прессы. Отпустите Джулиана и прекратите его уголовное преследование», – заявил на пикете Шиптон.

Напомним, что 10 декабря Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Джулиана Ассанжа, отметив, что суд удовлетворили гарантии, которые США предоставили британской стороне относительно основателя WikiLeaks.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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