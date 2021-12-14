Решение властей Великобритании выдать США создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа является фарсом. Об этом заявил главный редактор организации Кристинн Храфнссон.

В ходе эксклюзивного интервью основанному бизнесменом Евгением Пригожиным Фонду борьбы с репрессиями (ФБР) Храфнссон назвал трагедией то, что происходит с Ассанжем.

На прошлой неделе суд Лондона постановил экстрадировать Джулиана Ассанжа в США. Против главы WikiLeaks выдвинули 18 уголовных обвинений. В Америке ему грозит тюремный срок до 175 лет.

Глава российского ФБР Мира Тэрада узнала у Храфнссона истинные причины политического преследования Ассанжа. По словам главного редактора, решение Британии не иначе как фарсом назвать нельзя. Он убежден, что ЦРУ таким образом хочет физически устранить Ассанжа.

«Совершенно неприемлемо, чтобы такая страна, как Великобритания, отдавала жизнь и будущее Ассанжа в руки ЦРУ или американского правительства, у которого не очень хороший послужной список в выполнении обещаний, данных ими. Это просто фарс и трагедия, что это происходит в День прав человека Организации ООН, и они принимают это решение», – сказал Храфнссон в интервью Фонду Пригожина.

Главред WikiLeaks убежден, что за политическим преследованием стоит желание США отомстить Ассанжу за разоблачающую неприятную правду о реальных целях и действиях властей США. Хотя до этого английский суд ранее отказывал Вашингтону в экстрадиции, ссылаясь на заболевания основателя WikiLeaks.

«Глава Amnesty International заявил, что вся ситуация противоречива и весьма серьезная по своему характеру. В сложившихся обстоятельствах, разрешив экстрадицию Ассанжа, они ставят его жизнь под угрозу. Это совершенно неприемлемо. Нельзя так рисковать жизнями людей», – категоричен в своем мнении главред WikiLeaks.

Храфнссон нисколько не сомневается, что США в любой момент могут отказаться от обещаний не помещать Ассанжа в тюрьму строгого режима, а ЦРУ будет требовать отправить его в бессрочную изоляцию.

«У меня нет никаких сомнений в том, что мотивом этого политического преследования является месть. Она проявляется во всех действиях США», – резюмировал Храфнссон.

Москва, Екатерина Попова

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