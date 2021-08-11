Джулиана Ассанжа могут экстрадировать в США

В среду британский Высокий суд разрешил США обжаловать принятое ранее решение об отказе в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа для предъявления обвинений в шпионаже. Британский суд считает, что доказательства, которые ранее помогли основателю WikiLeaks уклониться от экстрадиции, были неполными, – сообщает POLITICO.

Решение, принятое Высоким судом Великобритании в среду, 11 августа, означает, что США смогут оспорить вердикт, вынесенный в январе британским окружным судьей Ванессой Барайцер об отказе в экстрадиции, которая аргументировала это тем, что в случае «высылки» в США Ассанж может покончить с собой.

Январское судебное решение основывалось на показаниях Майкла Копельмана, профессора нейропсихиатрии Королевского колледжа Лондона, который, как позже выяснилось, ввел суд в заблуждение.

Судья Тим Холройд, заседая с коллегой Джудит Фарби, в среду, 11 августа, пришел к выводу, что «по крайней мере, спорно», что судья Барайцер допустила ошибку, обосновав свое решение показаниями Копельмана. Холройд встал на сторону правительства США, которое настояло на более тщательной проверке психического здоровья Ассанжа.

Полная апелляция будет рассмотрена в Высоком суде 27 и 28 октября.

Джулиан Ассанж содержится в тюрьме Белмарш с 2019 года. США добивается экстрадиции основателя WikiLeaks, обвиняя в шпионаже, а также за публикацию в сети Интернет конфиденциальных дипломатических телеграмм и сотен тысяч документов правительства США 2010 и 2011 годов, касающихся информации о войнах в Афганистане и Ираке.

Выступая перед Высоким судом, партнер Ассанжа Стелла Морис заявила, что суд должен обратить внимание на безопасность ее семьи: «Сегодня не обсуждалось, почему я опасаюсь за свою безопасность и безопасность наших детей и за жизнь Джулиана, но прошу принять во внимание, что мы с Джулианом последние 10 лет постоянно подвергаемся угрозам и запугиванию».

Клер Доббин, адвокат, представляющий правительство США, в свою очередь сообщила Высокому суду, что «необходимость тщательного изучения» психического здоровья Ассанжа «существенно возросла», учитывая попытки активиста избежать судебного разбирательства.

Лондон, Иван Бабурин

Лондон. Другие новости 11.08.21

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