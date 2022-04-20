Лондонский суд выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США

Сегодня Вестминстерский магистратский суд Лондона выдал ордер на экстрадицию Джулиана Ассанжа в США, где его ждет пожизненное заключение. Сторонники основателя WikiLeaks собрались у здания суда и требуют немедленного освобождения журналиста.

Окончательное решение об экстрадиции Ассанжа должна принять глава МВД Великобритании Прити Пател. Его адвокаты могут подать свои доводы до 18 мая.

Тем временем, сторонники Ассанжа считают, что его должны немедленно освободить из тюрьмы Белмарш, где он содержится. Они уверены, что спустя два года судебных разбирательств судьба основателя WikiLeaks вновь будет определяться политическим решением.

Напомним, США добиваются экстрадиции Ассанжа, обвиняя в шпионаже, а также за публикацию в сети Интернет конфиденциальных дипломатических телеграмм и сотен тысяч документов американского правительства 2010 и 2011 годов, касающихся информации о войнах в Афганистане и Ираке. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

Лондон, Зоя Осколкова

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