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Среда, 18 мая 2022, 13:50 мск

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Комиссар Совета Европы просит Лондон не экстрадировать Ассанжа в США

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович обратилась к министру внутренних дел Великобритании Прити Патель с просьбой не отправлять Джулиана Ассанжа в США.

По мнению Миятович, экстрадиция основателя WikiLeaks в Соединенные Штаты будет иметь значительные последствия для прав человека и свободы СМИ. Его дело не было адекватно рассмотрено, а обвинения американских властей носят слишком расплывчатый характер.

«Я призываю вас принять решение против экстрадиции Ассанжа», – заключает Миятович в своем обращении, опубликованном на сайте международной организации.

Напомним, США добиваются экстрадиции Ассанжа, обвиняя в шпионаже, а также за публикацию в сети Интернет конфиденциальных дипломатических телеграмм и сотен тысяч документов американского правительства 2010 и 2011 годов, касающихся информации о войнах в Афганистане и Ираке. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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