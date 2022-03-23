Джулиан Ассанж женился в тюрьме

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, находящийся в лондонской тюрьме Белмарш, сыграл свадьбу со своим адвокатом Стеллой Моррис, – сообщают СМИ.

Сообщается, что церемония бракосочетания прошла в присутствии двух свидетелей и еще четырех приглашенных. По соображениям безопасности руководство тюрьмы запретило распространять фотографии Ассанжа, сделанные на свадьбе.

Напомним, что Ассанж и Моррис подали заявление на брак в ноябре 2021 года. Тогда же государственная пенитенциарная служба Великобритании разрешила паре сыграть свадьбу прямо в тюрьме.

Лондон, Иван Бабурин

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