Британский министр внутренних дел одобрила экстрадицию Ассанжа

Глава министерства внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию Джулиана Ассанжа в США. Об этом сообщает WikiLeaks в твиттере.

В организации назвали решение министра «темным днем» для свободы слова и пообещали оспорить его. В США Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы. При этом у него есть две недели, чтобы обжаловать вердикт Пател.

Ранее комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович обратилась к Прити Патель с просьбой не отправлять Джулиана Ассанжа в США. По мнению Миятович, экстрадиция основателя WikiLeaks в Соединенные Штаты будет иметь значительные последствия для прав человека и свободы СМИ. Его дело не было адекватно рассмотрено, а обвинения американских властей носят слишком расплывчатый характер.

Напомним, США добиваются экстрадиции Ассанжа, обвиняя в шпионаже, а также за публикацию в сети Интернет конфиденциальных дипломатических телеграмм и сотен тысяч документов американского правительства 2010 и 2011 годов, касающихся информации о войнах в Афганистане и Ираке.

Лондон, Зоя Осколкова

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