Франция отказалась предоставить убежище Ассанжу

Проект резолюции с призывом к правительству предоставить политическое убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу отклонило Национальное собрание Франции по итогам голосования. В поддержку документа высказались 17 депутатов, против -31, – сообщает РИА Новости.

Сообщается также, что проект резолюции в Нацсобрание Франции ранее внесла группа депутатов, в числе которых Женнифер де Теммерман, Седрик Виллани, Франсуа Рюффен и другие. В сопроводительных документах к проекту документа депутаты указали, что на протяжении более десяти лет Ассанж подвергается политическому преследованию со стороны Вашингтона.

Напомним, что Высокий суд Лондона 25 января 2022 года разрешил адвокатам основателя WikiLeaks обжаловать в Верховном суде Великобритании вердикт, позволяющий экстрадицию Ассанжа в США.

Париж, Иван Бабурин

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