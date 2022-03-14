Суд Великобритании отклонил апелляцию Ассанжа об экстрадиции

Апелляцию основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа на решение Высокого суда Лондона об его экстрадиции в США Верховный суд Великобритании удовлетворить отказался, – сообщают СМИ.

На странице Wikileaks в твиттере говорится: «Верховный суд Соединенного Королевства отказал в удовлетворении апелляции по делу об экстрадиции Ассанжа».

В сообщении также отмечается, что теперь это дело передано главе британского МВД Прити Пател, которая может дать разрешение на экстрадицию Ассанжа.

Следует напомнить, что в конце января текущего года стало известно, что Ассанжу разрешили ходатайствовать в Верховном суде Великобритании по поводу апелляции на решение Высокого суда Лондона о его экстрадиции в США.

В середине декабря 2021года Высокий суд Лондона поддержал апелляцию, поданную властями США, и отменил запрет на экстрадицию Ассанжа в Соединенные Штаты, где ему может грозить до 175 лет тюрьмы.

Лондон, Иван Бабурин

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