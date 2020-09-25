Джуллиан Aссанж может повторить судьбу хорватского генерала

Доктор Cонда Kросби, которая осмотрела основателя WikiLeaks Джулиана Aссанжа, когда он скрывался в посольстве Эквадора, сообщила британскому суду, что у её пациента навязчивые мысли о самоубийстве.

По ее словам, журналист часто смотрит видео 2017 года о заседании Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), оставившего в силе приговор о 20-летнем заключении хорватского генерала Слободана Праляка, обвиняемого в преступлениях против боснийских мусульман. Военачальник в зале суда выпил яд со словами «Cлободан Праляк – не военный преступник, я презираю ваш приговор!», и умер в больнице спустя два часа.

Доктор Kросби отметила, что основатель WikiLeaks несколько раз перематывал запись и останавливал её, изучая лицо генерала Праляка в момент принятия яда. Врач сообщила, что тогда заметила сильное ухудшение психологического и физического состояния Aссанжа, который признался в том, что мысли о самоубийстве посещают его все чаще.

Защита Ассанжа в феврале этого года уже выражала опасение, что он совершит самоубийство, если будет экстрадирован из Великобритании в США.

Слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks начались в Лондоне 7 сентября.

Лондон, Катарина Лане

Лондон. Другие новости 25.09.20

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