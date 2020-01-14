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Вторник, 14 января 2020, 18:23 мск

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Эмир Кустурица поддержал Джулиана Ассанжа

Знаменитый сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица появился сегодня на проходящем в эти дни в Сербии международном кинофестивале Кустендорф в футболке с надписью «Свободу Джулиану Ассанжу».

Напомним, накануне в Лондоне состоялись слушания по делу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Американские власти предъявили ему новые обвинения и инкриминируют еще 17 эпизодов нарушений закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.

Около здания лондонского суда, где проходило слушание дела Ассанжа, проходила акция протеста, участники которой пришли с плакатами «Свободу Джулиану Ассанжу».

Белград, Катарина Лане

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