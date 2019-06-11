Суд по делу Джулиана Ассанжа может продлиться несколько лет

Главред WikiLeaks Кристинн Храфнссон заявил, что суд по делу Джулиана Ассанжа может продлиться несколько лет. Кроме того, он рассказал о состоянии здоровья основателя WikiLeaks, которого недавно осмотрели врачи.

«Семилетнее пребывание в посольстве Эквадора без доступа к медпомощи, конечно, сказалось на его здоровье. В тюрьме его обследовали психиатр и врач-терапевт», – цитирует Храфнссона РИА «Новости».

Главред портала также сообщил, что у Ассанжа было время, чтобы обдумать линию защиты. «Борьба может занять долгое время, даже несколько лет… если дело пройдёт всю судебную систему», – пояснил Храфнссон. По его словам, первые прения ожидаются в течение нескольких недель или месяцев – это будет обмен заявлениями сторон.

Очередные слушания по делу Ассанжа пройдут 14 июня в магистратском суде лондонского района Бромли. Сам основатель WikiLeaks будет участвовать в них по видеосвязи из тюрьмы.

Напомним, Ассанж основал портал WikiLeaks, на котором публиковались различные разоблачающие документы. Из-за опасений, что власти выдадут его США, в 2012 году Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. В Соединенных Штатах ему грозит 200 лет тюрьмы по 18 обвинениям.

11 апреля 2019 года Ассанжа задержала британская полиция. Эквадор, на территории посольства которого основатель Wikileaks скрывался почти семь лет, отказал ему в предоставлении дипломатического убежища. В настоящее время Ассанж находится в больничном отделении британской тюрьмы Белмарш, куда его перевели из-за ухудшения состояния здоровья.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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