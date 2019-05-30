Джулиан Ассанж госпитализирован в тюремную больницу

Здоровье Джулиана Ассанжа настолько ухудшилось, что его перевели в больничное отделение британской тюрьмы Белмарш. Об этом говорится в заявлении WikiLeaks в твиттере.

В организации заявили, что проблемы со здоровьем у Ассанжа начались еще в посольстве Эквадора, где он провел семь лет. После ареста дела основателя WikiLeaks пошли еще хуже, он сильно похудел. По словам адвоката Пера Самуэльсона, состояние Ассанжа было таким, что с ним было невозможно вести нормальный разговор.

В WikiLeaks осудили отказ шведского суда отложить заседание по делу Ассанжа по состоянию здоровья, назначенное на 3 июня.

Напомним, Ассанж основал портал WikiLeaks, на котором публиковались различные разоблачающие документы. Из-за опасений, что власти выдадут его США, в 2012 году Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. 11 апреля 2019 года его задержала британская полиция. Эквадор, на территории посольства которого основатель Wikileaks скрывался почти семь лет, отказал ему в предоставлении дипломатического убежища. Как сообщил президент Эквадора Ленин Морено, Ассанж потерял право укрываться от полиции на территории дипмиссии «за неоднократные нарушения международных конвенций и протокола сожительства».

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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