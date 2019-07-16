Великобритания не депортирует Ассанжа в страну, где есть смертная казнь

Министерство иностранный дел Великобритании заверило, что Джулиану Ассанжу не грозит высылка в страну, где предусмотрена смертная казнь.

Замглавы британского МИД Алан Данкан заявил на встрече с министром иностранных дел Эквадора Хосе Валенсией в Кито, что основатель WikiLeaks не будет депортирован в страну со смертной казнью. По его словам, это основополагающее условие соглашения.

Решение об экстрадиции Ассанжа будет принимать глава МВД Великобритании. Он руководствуется правилами и нормами европейского и британского законодательства. Министр обязан получить письменные гарантии от государства, куда могут выслать основателя WikiLeaks, в том, что Ассанжа не приговорят к смертной казни.

Напомним, Джулиан Ассанж основал портал WikiLeaks, на котором публиковались различные разоблачающие документы. Из-за опасений, что власти выдадут его США, в 2012 году Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. В Соединенных Штатах ему грозит 200 лет тюрьмы по 18 обвинениям.

11 апреля 2019 года Ассанжа задержала британская полиция. Эквадор, на территории посольства которого основатель Wikileaks скрывался почти семь лет, отказал ему в предоставлении дипломатического убежища. В настоящее время Ассанж находится в больничном отделении британской тюрьмы Белмарш, куда его перевели из-за ухудшения состояния здоровья. Главред WikiLeaks Кристинн Храфнссон заявил, что суд по делу Джулиана Ассанжа может продлиться несколько лет.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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