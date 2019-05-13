Швеция возобновила дело против Ассанжа об изнасиловании

Шведская прокуратура вновь открыла расследование об изнасиловании, подозреваемым по которому является основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.

Предварительное расследование возобновила окружной прокурор Ева-Мария Персон, передает Reuters. Она заявила, что есть основания считать Ассанжа виновным. «Я хочу пояснить, что мое решение о возобновлении этого дела не является позицией по вопросу о его судебном преследовании», – отметила Перссон.

В Лондон отправлен запрос о выдаче Швеции основателя WikiLeaks после того, как он выйдет из британской тюрьмы, где должен находиться в течение 50 недель за нарушения правил освобождения под залог.

Напомним, Ассанжа обвиняли в изнасиловании, а также в домогательствах и принуждении к действиям сексуального характера. Сам обвиняемый своей вины не признает, он не отрицает, что имел связь с этими женщинами, однако настаивает, что все происходило по обоюдному согласию.

Кроме того, основателю WikiLeaks грозит тюремный срок за публикацию секретных документов Госдепа. В 2012 году, когда Ассанжа хотели экстрадировать в Швецию, он укрылся на территории посольства Эквадора в Лондоне, где провел семь лет. Позже Ассанж потерял право укрываться от правоохранителей на территории дипломатической миссии «за неоднократные нарушения международных конвенций и протокола сожительства».

Стокгольм, Служба информации РИА «Новый День»

Стокгольм. Другие новости 13.05.19

В Великобритании появилась монета с Шерлоком Холмсом. / «Нужен диалог, а не давление»: ЕС не будет усиливать санкции против Москвы за паспорта жителям Донбасса. / Эксперт рассказал, откуда на полигоне в США появилась система ПВО С-300. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»