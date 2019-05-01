Суд Лондона отправил Джулиана Ассанжа в тюрьму на 50 недель

Суд в Лондоне приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.

Речь идет о нарушении распоряжения суда, по которому Ассанж был выпущен под залог в 2012 году. Тогда создатель Wikileaks не явился в суд и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне.

Судья Дебора Тейлор отказалась смягчить наказание, указав на то, что Ассанж не сдался правоохранителям добровольно. В то же время судья не назначила максимальное наказание – 12 месяцев заключения, поскольку Ассанж передал ей письмо с извинениями, сообщает РИА «Новости».

WikiLeaks сочла приговор «шокирующим и мстительным». В организации усомнились в честном слушании дела об экстрадиции Ассанжа в США.

Согласно решению лондонского суда, Вашингтон до 12 июня должен предоставить Британии все документы по экстрадиции Ассанжа.

Напомним, Ассанж основал портал WikiLeaks, на котором публиковались различные разоблачающие документы. Из-за опасений, что власти выдадут его США, в 2012 году Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. 11 апреля 2019 года его задержала британская полиция. Эквадор, на территории посольства которого основатель Wikileaks скрывался почти семь лет, отказал ему в предоставлении дипломатического убежища. Как сообщил президент Эквадора Ленин Морено, Ассанж потерял право укрываться от полиции на территории дипмиссии «за неоднократные нарушения международных конвенций и протокола сожительства».

Лондон, служба информации РИА «Новый День»

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