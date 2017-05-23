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Публикации за 23.05.17

Умер Джеймс Бонд
Кадр из фильма «Шпион, который меня любил»

Умер Джеймс Бонд

Известный британский актер сэр Роджер Мур, ставший знаменитым, в том числе, после роли «агента 007» в фильмах о Джеймсе Бонде, умер на 90-м году жизни. В сообщении семьи актера, размещенном на странице в Twitter, говорится, что артист умер «после короткой, но отважной борьбы с раком». Как предполагается, актер будет похоронен в Монако.

Мур начал актерскую деятельность в 1940-х годах. Широкую известность приобрел после роли «агента 007» в семи фильмах «бондианы» – «Живи и дай умереть» (1973), «Человек с золотым пистолетом» (1974), «Шпион, который меня любил» (1977), «Лунный гонщик» (1979), «Только для твоих глаз» (1981), «Осьминожка» (1983) и «Вид на убийство» (1985). После этого Мур стал послом доброй воли ЮНИСЕФ. В 2003 году он был произведен в рыцари за благотворительную деятельность.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 23.05.17

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