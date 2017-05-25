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Публикации за 25.05.17

Экс-госсекретарь США Джон Керри посоветовал студентам учить русский

Экс-госсекретарь США Джон Керри посоветовал студентам учить русский

Бывший госсекретарь США Джон Керри посоветовал студентам выучить русский язык, для того чтобы добиться влияния в американском правительстве.

В ходе выступления перед студентами школы им. Кеннеди при Гарвардском университете Джон Керри заявил: «Недавно условия поменялись. Раньше я бы сказал, что нужно добиваться поста в правительстве или же получить степень от Школы Кеннеди при Гарварде. При нынешней администрации нужно покупать Rosetta Stone (программу по изучению иностранных языков) и учить русский».

Кроме того, экс-госсекретарь раскритиковал президента США Дональда Трампа за увольнение директора ФБР Джеймса Коми. По словам Керри, глава государства не должен осуждать позицию судей, а также принижать и даже угрожать журналистам. Политик назвал ненормальным увольнение президентом главы ФБР, когда тот расследовал его связь с Россией во время предвыборной компании, пишет издание Politico.

В свою очередь российский МИД прокомментировал слова Керри о необходимости выучить русский. На своей странице в соцсети официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова написала: «Не знаю, какие учебники по русскому языку нужно покупать «с этой» администрацией США, а «с прошлой» следовало бы накануне наступления юбилейного 2017 приобрести томик Владимира Владимировича». Затем Захарова привела цитату одного из произведений поэта:

«Да будь я

и негром преклонных годов,

и то,

без унынья и лени,

я русский бы выучил

только за то,

что им

разговаривал Ленин», – процитировала Захарова поэта.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 24.05.17

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