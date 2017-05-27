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Публикации за 27.05.17

Экс-советник Картера Збигнев Бжезинский умер на 90-м году жизни
Фото: Getty Images

Экс-советник Картера Збигнев Бжезинский умер на 90-м году жизни

Экс-советник по национальной безопасности 39-го президента США Джимми Картере Збигнев Бжезинский скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщила его дочь Мика.

«Мой отец спокойно скончался сегодня ночью», – написала дочь одного из самых известных американских политологов в своем инстаграме. По данным СМИ, Бжезинский умер в одной из больниц Вирджинии.

Збигнев Бжезинский родился в Польше в 1928 году в семье дипломатов, в 1950-е получил гражданство США, окончил университет Макгилла и получил степень доктора философии в Гарварде.

Бжезинский занимал пост советника по национальной безопасности в 1977-1981 годах, а в последние годы был сопредседателем наблюдательного совета Центра международных и стратегических исследований в Вашингтоне. Он известен своим резким негативным отношением к Советскому Союзу. Бжезинский относился к СССР как к поверженному противнику, наряду с Германией и Японией. Бжезинский в одной из своих книг «Великая шахматная доска» высказал мнение о том, что США не должны позволить ни одной стране стать доминирующей силой в Евразии, речь шла о сдерживании СССР в Центральной Азии. Позднее он активно выступал за расширение НАТО на восток. После ухода из Белого дома политолог продолжал консультировать американских политиков по внешнеполитическим вопросам.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 27.05.17

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