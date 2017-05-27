Экс-советник Картера Збигнев Бжезинский умер на 90-м году жизни

Публикации за 27.05.17

Экс-советник по национальной безопасности 39-го президента США Джимми Картере Збигнев Бжезинский скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщила его дочь Мика.

«Мой отец спокойно скончался сегодня ночью», – написала дочь одного из самых известных американских политологов в своем инстаграме. По данным СМИ, Бжезинский умер в одной из больниц Вирджинии.

Збигнев Бжезинский родился в Польше в 1928 году в семье дипломатов, в 1950-е получил гражданство США, окончил университет Макгилла и получил степень доктора философии в Гарварде.

Бжезинский занимал пост советника по национальной безопасности в 1977-1981 годах, а в последние годы был сопредседателем наблюдательного совета Центра международных и стратегических исследований в Вашингтоне. Он известен своим резким негативным отношением к Советскому Союзу. Бжезинский относился к СССР как к поверженному противнику, наряду с Германией и Японией. Бжезинский в одной из своих книг «Великая шахматная доска» высказал мнение о том, что США не должны позволить ни одной стране стать доминирующей силой в Евразии, речь шла о сдерживании СССР в Центральной Азии. Позднее он активно выступал за расширение НАТО на восток. После ухода из Белого дома политолог продолжал консультировать американских политиков по внешнеполитическим вопросам.

Москва, Светлана Петрова

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