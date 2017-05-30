Первый в мире робот-священник начал работать в Германии (ВИДЕО)

Публикации за 30.05.17

В Евангелической церкви немецкого Виттенберга заступил на службу первый в мире робот, который выполняет функции священника, сообщает британская The Mirror.

Андроид BlessU-2 состоит из металлической коробки с сенсорным экраном, двух рук по бокам, головы с глазами и цифрового рта. Робот желает всем посетителям храма «теплого приема», а также интересуется, хотят ли прихожане получить благословение. Затем он уточняет, какое именно благословение они желают, поднимает «руки» к небу, зачитывает необходимый отрывок из Библии и добавляет: «Бог благословит и защитит». После этого верующий может распечатать цитату из Библии, произнесенную электронным священником, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь Евангелической церкви в Гессе и Нассау Себастьян фон Герен, комментируя новинку, заявил, что робот выставлен в церкви в качестве эксперимента, подчеркнув при этом, что киборги не должны заменять священников. Он уверен, что такие роботы не будут функционировать в каждой церкви.

Стоит отметить, что Виттенберг известен тем, что 500 лет назад на двери городской Замковой церкви священник Мартин Лютер прибил лист бумаги со своими «95 тезисами». Это событие историки считают отправным пунктом Реформации.

Берлин, Наталья Петрова

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