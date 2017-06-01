100 лет спустя: вышла книга Толкина о любви человека и эльфийки

В Великобритании издана новая книга автора «Властелина колец» Джона Рональда Руэла Толкина спустя 100 лет после написания. Повесть о любви бессмертной эльфийки и мужчины под названием «Берен и Лютиен» уже появилась на прилавках книжных магазинов. Выйдя замуж за обычного человека, Лютиэн отказалась от вечной жизни во имя любви.

Книга была написана Толкином в 1917 году, вскоре после возвращения с Первой мировой войны. Произведение, по словам критиков, можно охарактеризовать как очень личную историю, сообщает «Би-би-си». В прекраснейшей Лютиэн автор воспел свою жену Эдит, а имена главных героев высечены на надгробном камне могилы, в которой покоятся останки писателя и его супруги.

Книга вышла в свет благодаря 92-летнему сыну писателя Кристофер Толкин, который долгое время занимается обработкой и публикацией многочисленных неизданных трудов своего отца. Он работал над оригинальной историей отца, сохранив стиль и форму сказочной истории, ставшей в свое время частью сборника мифов и легенд Средиземья «Сильмариллион». Издание проиллюстрировал Алан Ли, ранее получивший премию «Оскар» за работу над кинотрилогией Питера Джексона «Властелин колец».

Лондон, Светлана Петрова

Лондон. Другие новости 01.06.17

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