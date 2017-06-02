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Все обошлось: продюсер отрицает травмы у Кустурицы при ДТП в Сербии

Все обошлось: продюсер отрицает травмы у Кустурицы при ДТП в Сербии
Фото: скриншот видео пресс-службы президента РФ

Сербский режиссер, актер и музыкант Эмир Кустурица, попавший в аварию на участке дороги между Белградом и городом Чачак, не пострадал. Об этом сообщил продюсер режиссера Мирко Раденович.

«К счастью все обошлось, Эмир не пострадал, – цитирует Раденовича НСН. – Там был поворот, это произошло ночью, пострадал немного водитель». Он добавил, что концерт Кустурицы и его группы «The No Smoking Orchestra» в Москве, запланированный на 4 июня, состоится.

Ранее издание Srbija Danas сообщило, что водитель автомобиля Mercedes, в котором находился режиссер, не справился с управлением, и машина вылетела в кювет. Отмечалось, что Кустурица и водитель были госпитализированы.

Москва, Светлана Петрова

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© 2017, РИА «Новый День»

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