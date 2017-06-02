Эмир Кустурица попал в больницу после автокатастрофы

Знаменитый режиссер, актер и музыкант Эмир Кустурица оказался на больничной койке после автомобильной аварии, сообщает издание Dnevni Avaz.

Автомобиль Mercedes, в котором находился 62-летний режиссер, попал в ДТП на дороге между Чачаком и Белградом. Водитель иномарки не справился с управлением, и машина вылетела в кювет. Кустурице и водителю была оказана первая медицинская помощь, после чего их доставили в больницу города Валево для дальнейшего обследования. Сведений о состоянии здоровья Кустурицы и водителя машины пока не поступало.

Эмир Кустурица дважды получал «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля – за фильмы «Папа в командировке» и «Андерграунд». Последняя его лента, «По млечному пути» с Моникой Беллуччи, вышла в январе этого года. Отметим, что в ноябре прошлого президент РФ Владимир Путин вручил сербскому режиссеру орден Дружбы.

Белград, Светлана Петрова

Белград. Другие новости 02.06.17

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