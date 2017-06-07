Военный самолет исчез с радаров: на борту находятся 116 человек

Венный самолет Минобороны Мьянмы пропал с радаров в среду днем, сообщает портал AirLive. На его борту находятся 116 человек – 105 пассажиров и 11 членов экипажа. Информацию о происшествии подтвердили глава армии страны и в аэропорту.

По словам военачальника, связь была внезапно утеряна около 13:35 (10:35 мск), когда самолет находился в 32 км от города Тавой. В этом районе началась поисково-спасательная операция. Самолет выполнял рейс из города Мьей в южной части Мьянмы в Янгон.

Мьянма, Ольга Панфилова

Мьянма. Другие новости 07.06.17

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