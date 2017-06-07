Пропавший в Мьянме военный самолет упал в море: более 100 погибших

Обломки военно-транспортного самолета армии Мьянмы, ранее пропавшего с радаров, обнаружены в Андаманском море, передает AFP со ссылкой на представителей властей.
На борту самолета находились 116 человек – 11 членов экипажа и 105 пассажиров – военнослужащие и их семьи.
Лайнер исчез с экранов радаров, когда пролетал над морем в 32 км западнее города Тавой. Самолет летел из города Мьей в южной части Мьянмы в Янгон. Причины авиакатастрофы пока не называются.
На месте крушения проводится поисково-спасательная операция с участием 6 кораблей и 3 самолетов.
Мьянма, Ольга Панфилова
Мьянма. Другие новости 07.06.17
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