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Пропавший в Мьянме военный самолет упал в море: более 100 погибших

Пропавший в Мьянме военный самолет упал в море: более 100 погибших
Военный самолет армии Мьянмы, фото: Getty Images

Обломки военно-транспортного самолета армии Мьянмы, ранее пропавшего с радаров, обнаружены в Андаманском море, передает AFP со ссылкой на представителей властей.

На борту самолета находились 116 человек – 11 членов экипажа и 105 пассажиров – военнослужащие и их семьи.

Лайнер исчез с экранов радаров, когда пролетал над морем в 32 км западнее города Тавой. Самолет летел из города Мьей в южной части Мьянмы в Янгон. Причины авиакатастрофы пока не называются.

На месте крушения проводится поисково-спасательная операция с участием 6 кораблей и 3 самолетов.

Мьянма, Ольга Панфилова

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© 2017, РИА «Новый День»

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