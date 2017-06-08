В США белка попалась на краже национальных флагов / «Это агенты Путина», – шутят интернет-пользователи

В США разоблачены белки-хулиганки, похищавшие национальные флаги. Курьезный случай произошел с ветераном ВВС. Мужчина разместил миниатюрные звездно-полосатые флажки во дворе своего дома, однако они неожиданно исчезли.

Как сообщила дочь бывшего военного Дженннифер Нортэм (Jennifer Northam), семья недавно переехала в новый район, поэтому никто не знал, что и думать. Ситуацию «разрулила» соседка, показав видео с изобличением пушистых воришек.

«Увидела через мое окно рано утром и была потрясена», – прокомментировала она видеозапись.

Белки похищают американский флаг

Ролик, размещенный на Youtube, набрал уже более 33 тысяч просмотров и даже был показан по американскому телевидению. В комментариях к нему не обошлось и без политической подоплеки.

«Это маленькие руки Москвы», «КГБ», «агенты Путина», – иронизируют интернет-пользователи, отмечая, что такие белки могут быть «весьма опасны».

Как поясняет UPI, из похищенных флажков зверьки соорудили себе гнездо в ветках дерева.

Вашингтон, Ольга Ветрова

Вашингтон. Другие новости 08.06.17

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