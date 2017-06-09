Пятница, 9 июня 2017, 10:48 мск

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Парламент Японии позволил императору отречься впервые за два века

Парламент Японии позволил императору отречься впервые за два века
Фото: Kyodonews

Парламент Японии сегодня, 9 июня принял закон, который позволяет 83-летнему императору Акихито отречься от престола, сообщает Kyodo News. Документ позволяет Акихито в течение трех лет передать бразды правления своему наследнику, принцу Нарухито. Ожидается, что это произойдет в начале 2019 года.

Стоит отметить, что парламент не стал менять закон об императорском доме. Принятый документ относится лишь к действующему главе государства, а отречение монарха в Японии оставалось невозможным. В прошлом году Акихито выступил с обращением к нации. Он заявил о желании оставить трон из-за преклонного возраста и состояния здоровья. Как напоминает «Интерфакс», это отречение от престола будет для Японии первым за двести лет: в последний раз это произошло в 1817 году.

Токио, Иван Гридин

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