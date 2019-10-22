Японию возглавил новый император

В Японии новый император Нарухито объявил о своем восшествии на престол. На церемонии присутствовали 2 тысячи гостей.

Нарухито произнес традиционную клятву: «Я клянусь здесь во имя счастья народа и мира во всем мире, рядом с народом и согласно конституции, служить Японии и ее народу в качестве его символа. Пусть мудрость и усилия народа приведут к еще большему расцвету нашей страны. Я желаю, чтобы она могла внести свой вклад в дело мира и дружбы с международным сообществом и благополучия человечества».

Нового императора приветствовал премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает РИА «Новости». «Возношу молитвы за процветание эпохи Рэйва и императора и выражаю слова поздравления», – сказал глава японского правительства.

На торжественной церемонии присутствовали 2000 гостей, среди которых 400 глав и представителей других государств.

Нарухито унаследовал престол 1 мая, после того как его отец Акихито отрекся от престола в связи с преклонным возрастом.

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

Токио. Другие новости 22.10.19

Вашингтон обсуждает с Токио размещение запрещенных ДРСМД ракет. / Помпео: США полностью готовы к войне с Турцией. / Украинские неонацисты обозвали лгунами и обвинили в атаке на Украину 40 американских конгрессменов. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»