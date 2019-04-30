Император Японии отрекается от престола

В Японии начался ритуал отречения 85-летнего императора Акихито от престола. Он передаст трон своему сыну Нарухито.

Церемония отречения от престола состоится в Токио в зале Мацу-но-ма. Император уже посетил синтоистский храм Касикодоро богини солнца Аматэрасу, которая является прямой прародительницей императорской семьи, сообщает газета Mainichi.

В рамках церемонии Акихито встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также выступит с последним словом в качестве императора. В будущем он не будет выполнять никаких официальных обязанностей.

Престол займет Нарухито. В среду он унаследует императорские регалии и станет 126-м императором, принадлежащим династии, которая непрерывно правит Японией с 660 года до нашей эры.

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

Токио. Другие новости 29.04.19

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