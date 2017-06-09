Британцы «подвесили» парламент: Brexit может затянуться

На досрочных парламентских выборах в Великобритании партия консерваторов, лидером которой является премьер-министр Тереза Мэй, не смогла получить абсолютное большинство голосов.

Согласно предварительным итогам голосования, консерваторы получили 314 мест, лейбористы – 259 мест. Для получения абсолютного большинства голосов консервативной партии необходимо было набрать не менее 326 мандатов. В прошлом созыве у них было 330 голосов. По итогам вчерашних выборов, еще 34 мандата взяла Шотландская национальная партия, а 12 мест получили либерал-демократы.

Как отмечают британские СМИ, по итогам голосования Британия получила «подвешенный парламент», поскольку пока неясно, кто сформирует правительство. Теперь партиям придется договариваться, чтобы образовать коалиционный кабмин. По последним данным, лейбористы не собираются формировать коалицию и намерены сосредоточиться на создании «правительства меньшинства».

Известно, что Тереза Мэй прошла в парламент и не собирается подавать в отставку. По данным BBC, она будет работать над формированием правительства на основе Консервативной партии.

Явка на выборах составила около 69%, что является максимальным результатом за последние 10 лет.

Напомним, Тереза Мэй заявила о проведении досрочных выборов в апреле 2017 года, отметив, что эта мера необходима для объединения страны перед выходом из Евросоюза.

Европейские лидеры откликнулись на прошедшие выборы комментариями о том, что Brexit будет тяжелым для Британии. Переговоры по выходу из Евросоюза будут для Лондона долгими и сложными, заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп. «Переговоры будут долгими и сложными. При этом я не думаю, что кто-то может усматривать в этих результатах смену курса, объявленного Британией после Brexit», – заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп в интервью радиостанции Europe 1.

Британские эксперты, в свою очередь, указывают, что по итогам голосования Мэй пока не получила твердого мандата на то, что она называет жесткой версией Brexit. «Правительству – каков бы ни был его состав – будет сложно начать переговоры с ЕС в течение девяти дней, как планировалось ранее, без пересмотра стратегии», – прокомментировал политический обозреватель BBC Джеймс Лэндейл. В итоге выход Британии из ЕС может быть отдален.

Лондон, Наталья Петрова

Лондон. Другие новости 09.06.17

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