Американским школьникам пообещали деньги за лето без гаджетов

Директор частной средней школы в Вашингтоне Диана Смит (Diana Smith) пообещала заплатить ученикам по 100 долларов, если те откажутся от использования гаджетов на время летних каникул, пишет The Washington Post.

По словам Смит, для начала она предложила детям отказываться от использования телефонов и любых других электронных устройств каждый летний вторник. «Не люблю, когда учителя подкупают учеников вкусностями, но в этом случае я нарушу собственные правила. Я уверена, что в этом вопросе они нуждаются в помощи», – отметила директор., объясняя решение о готовности выплачивать школьникам деньги.

Она также добавила, что возглавляет школу с 2008 года и с каждым годом ситуация становится все хуже: подростки не высыпаются из-за того, что допоздна сидят в интернете и пишут друг другу посреди ночи сообщения. Она объявила о своей инициативе родителям, и те ее всецело поддержали. Директор также уточнила, что готова платить детям из своего кармана за один день в неделю, свободный от гаджетов.

Как напоминает «Лента.ру», в феврале американский учитель прославился в сети благодаря необычному способу приветствовать школьников. Для каждого ребенка он придумал уникальное рукопожатие, и перед уроками к нему выстраивалась очередь желающих исполнить ритуальное приветствие.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 10.06.17

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